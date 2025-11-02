Около «Глобуса» в Рязани произошло массовое ДТП

Как рассказали очевидцы, авария случилась 1 ноября, примерно в 14:30, на улице Большой. Отмечается, что столкнулись четыре автомобиля. Машины получили механические повреждения. По словам рязанцев, пострадавших нет. Официальная информация уточняется.