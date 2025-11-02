На Солотчинском шоссе образовалась пробка
По словам очевидцев, пробка собралась из-за ДТП на мосту через Оку в сторону Солотчи. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на участке дороги затруднено.
Официальная информация уточняется.