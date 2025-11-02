Конкурсный отбор в школу балета в Рязани пройдет в три этапа

Художественный руководитель рязанской школы балета Юрий Зиннуров рассказал, что отбор детей в школу пройдет в три этапа. Об этом сообщили «Рязанские ведомости».

Провести отбор в школу балета планируют после гала-концерта. Он пройдет в три этапа, первый из которых заключается в рассмотрении физических данных детей, второй — в прохождении медкомиссии, третий — в проверке «музыкальности» ребенка, его способности слышать музыку и танцевать.

Напомним, в августе стало известно, что в Рязани появится балетная труппа и школа.

Гала-концерт состоится 4 ноября в Рязанской филармонии. Кастинг в школу начнется в ноябре.