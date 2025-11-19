Рязань
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 328
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 314
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 244
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 894
ВСУ пытались атаковать Воронеж четырьмя ракетами ATACMS

ВСУ пытались атаковать Воронеж четырьмя ракетами ATACMS производства США. Об этом сообщили в соцсетях Минобороны.

Удар по гражданским объектам в Воронеже пытались нанести в 14:31 18 ноября. Российские боевые расчеты зенитной ракетной системы С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» сбили все ракеты.

Упавшие обломки уничтоженных ATACMS повредили крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также один частный дом.

Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет.

Воздушная разведка ВС РФ установила место пуска ракет ATACMS в Харьковской области. В районе населенного пункта Волосская Балаклея (в 50 км юго-восточнее населенного пункта Чугуев) обнаружены две пусковые установки реактивных систем залпового огня MLRS американского производства.

Расчет ОТРК «Искандер-М» нанес ракетный удар по позиции ВСУ и ликвидировал пусковые установки, запустившие 18 ноября ATACMS по Воронежу.

Фото: Минобороны