ВСУ пытались атаковать Воронеж четырьмя ракетами ATACMS

ВСУ пытались атаковать Воронеж четырьмя ракетами ATACMS производства США. Об этом сообщили в соцсетях Минобороны.

Удар по гражданским объектам в Воронеже пытались нанести в 14:31 18 ноября. Российские боевые расчеты зенитной ракетной системы С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» сбили все ракеты.

Упавшие обломки уничтоженных ATACMS повредили крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также один частный дом.

Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет.

Воздушная разведка ВС РФ установила место пуска ракет ATACMS в Харьковской области. В районе населенного пункта Волосская Балаклея (в 50 км юго-восточнее населенного пункта Чугуев) обнаружены две пусковые установки реактивных систем залпового огня MLRS американского производства.

Расчет ОТРК «Искандер-М» нанес ракетный удар по позиции ВСУ и ликвидировал пусковые установки, запустившие 18 ноября ATACMS по Воронежу.

