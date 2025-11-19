ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины

Удар нанесен утром 19 ноября в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам России. ВС РФ применили высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе ракеты «Кинжал», БПЛА. Также российская армия поразила склады беспилотников дальнего действия в западных областях Украины.

Цели поражены. Об этом сообщили в Минобороны.

