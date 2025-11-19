Виртуальные секретари стали более востребованы среди россиян летом

В МегаФоне проанализировали работу виртуального секретаря Евы в январе-октябре 2025 года и установили, что летом она чаще всего отвечала на входящие звонки вместо россиян. Об этом сообщили в пресс-службе мобильного оператора.

Отмечается, что виртуальные секретари в целом становятся все более востребованы среди россиян. Во втором квартале этого года Ева-секретарь отвечала на 11,5% чаще, а в третьем — на 13% чаще, чем в первом. С начала года показатель вырос на 22%, а подключать секретаря в этот период абоненты стали на 10% активнее.

При этом летом секретарь каждого абонента принимал входящие звонки на 12% чаще, чем в другие месяцы года. Август стал «рекордсменом». Секретарь отвечала на 16% чаще обычного. В компании это объяснили сезоном отпусков, когда абоненты избегают телефонного общения, особенно по рабочим вопросам.

В среднем на каждого абонента, подключившего виртуального секретаря, приходится 44 звонка в месяц. Услугу чаще подключают мужчины (53%), большинство пользователей — старше 35 лет. Самые популярные персонажи секретаря — базовый образ Евы, а также Макс и Ева Тренди.

Главные «ценители» услуги проживают в Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Самарской области, Республике Башкортостан и Краснодарском крае.