Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 19
Чтв, 20
Птн, 21
ЦБ USD 81.05 -0.08 19/11
ЦБ EUR 93.93 -0.49 19/11
Нал. USD 81.12 / 81.10 19/11 17:07
Нал. EUR 94.10 / 94.70 19/11 17:07
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 332
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 332
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 254
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 914
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Рязанской области за 2025 год пропали 325 человек, из них не смогли найти 20%
В Рязанской области за 11 месяцев 2025 года пропали 325 человек, из них около 20% не были найдены, сообщила сотрудница поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Ирина Лозянова в эфире ГТРК «Ока». Около 80% заявок уже закрыты статусом «Найден». За 15 лет работы отряда установлено, что чаще всего теряются мужчины 30-45 лет, и среди погибших эта категория также преобладает. При подозрении на пропажу рекомендуется сразу звонить в службу 112, не откладывая. По словам Лозяновой, основные причины пропаж в лесу — нарушение правил безопасности: отсутствие информации о маршруте, тёмная одежда, отсутствие заряженного телефона и повербанка. В городах чаще пропадают дети, подростки и люди с ментальными нарушениями.

В Рязанской области за 11 месяцев 2025 года пропали 325 человек. Об этом сотрудники поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» рассказали в эфире ГТРК «Ока».

Выяснилось, что спасатели не смогли найти 20% от общего числа пропавших рязанцев.

«Полной статистики за 2025 год еще нет, потому что, к сожалению, люди продолжают пропадать. На текущий момент в отряд поступило 325 заявок, порядка 80% в статусе «Найден», — сообщила представитель пресс-службы отряда «ЛизаАлерт» Ирина Лозянова.

Также она уточнила, что за все 15 лет работы отряда сформировалась статистика, согласно которой больше всего теряются мужчины в возрасте 30-45 лет. В числе погибших тоже преобладает эта категория населения.

Ирина Лозянова объяснила, что если есть подозрения о пропаже человека и тревожность за его жизнь, то нужно не ждать, а сразу звонить по номеру 112.

Координатор отряда «ЛизаАлерт» Денис Олейник отметил, что многие люди теряются в лесу из-за нарушения элементарных правил безопасности: никому не говорят о своем походе, надевают темную одежду, не берут с собой заряженный телефон и повербанк. А в городах, по словам Лозяновой, чаще всего пропадают люди с ментальными нарушениями, маленькие дети и подростки.

Ранее Денис Олейник сообщил, что в 2024 году в рязанское подразделение отряда «ЛизаАлерт» поступило 303 заявки о пропавших людях.

Фото: скриншот из эфира ГТРК «Ока»