В Рязанской области за 2025 год пропали 325 человек, из них не смогли найти 20%

В Рязанской области за 11 месяцев 2025 года пропали 325 человек. Об этом сотрудники поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» рассказали в эфире ГТРК «Ока».
Выяснилось, что спасатели не смогли найти 20% от общего числа пропавших рязанцев.
«Полной статистики за 2025 год еще нет, потому что, к сожалению, люди продолжают пропадать. На текущий момент в отряд поступило 325 заявок, порядка 80% в статусе «Найден», — сообщила представитель пресс-службы отряда «ЛизаАлерт» Ирина Лозянова.
Также она уточнила, что за все 15 лет работы отряда сформировалась статистика, согласно которой больше всего теряются мужчины в возрасте 30-45 лет. В числе погибших тоже преобладает эта категория населения.
Ирина Лозянова объяснила, что если есть подозрения о пропаже человека и тревожность за его жизнь, то нужно не ждать, а сразу звонить по номеру 112.
Координатор отряда «ЛизаАлерт» Денис Олейник отметил, что многие люди теряются в лесу из-за нарушения элементарных правил безопасности: никому не говорят о своем походе, надевают темную одежду, не берут с собой заряженный телефон и повербанк. А в городах, по словам Лозяновой, чаще всего пропадают люди с ментальными нарушениями, маленькие дети и подростки.
Ранее Денис Олейник сообщил, что в 2024 году в рязанское подразделение отряда «ЛизаАлерт» поступило 303 заявки о пропавших людях.
Фото: скриншот из эфира ГТРК «Ока»