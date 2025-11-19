В Рязанской области за 2025 год пропали 325 человек, из них не смогли найти 20%

В Рязанской области за 11 месяцев 2025 года пропали 325 человек, из них около 20% не были найдены, сообщила сотрудница поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Ирина Лозянова в эфире ГТРК «Ока». Около 80% заявок уже закрыты статусом «Найден». За 15 лет работы отряда установлено, что чаще всего теряются мужчины 30-45 лет, и среди погибших эта категория также преобладает. При подозрении на пропажу рекомендуется сразу звонить в службу 112, не откладывая. По словам Лозяновой, основные причины пропаж в лесу — нарушение правил безопасности: отсутствие информации о маршруте, тёмная одежда, отсутствие заряженного телефона и повербанка. В городах чаще пропадают дети, подростки и люди с ментальными нарушениями.