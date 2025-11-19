В Рязанской области в ДТП пострадали два человека

ДТП произошло 18 ноября, примерно в 14:50, около дома № 1Г по улице Куйбышева в Рыбном. По предварительной информации полицейских, 62-летний житель Рыбновского района, управляя автомобилем «Рено Логан», столкнулся с «Фольксваген Поло», за рулем которого был 44-летний местный житель. Водитель автомобиля «Рено» и 69-летняя пассажирка автомобиля «Фольксвагена» получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в медучреждение. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

