В Рязанской области продолжается набор на второй поток программы «СВОй бизнес»

1 декабря в Рязанской области стартует второй поток федеральной образовательной программы партии «Единая Россия» «СВОй бизнес» для участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей, которые хотят начать или развить свое дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».
Программу разработали по инициативе Комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика», председателем которой является секретарь местного отделения «Единой России», губернатор Павел Малков. Регион стал пилотной площадкой проекта. Поддержку программе оказывают общероссийская общественная организация поддержки малого и среднего бизнеса «ОПОРА России», Корпорация МСП.
Участвовать могут:
- участники СВО;
- ветераны боевых действий;
- совершеннолетние члены их семей.
В программе представлено четыре блока. С 1 по 5 декабря в санатории «Сосновый бор» — федеральный интенсив от Корпорации МСП: основы бизнеса, работа с клиентами, маркетинг, экономика и поиск стартового капитала.
С 8 декабря по 12 февраля 2026 года — работа в очных мини-группах и вебинары дважды в неделю. С 12 февраля по 12 августа реализация проекта с наставниками — опытными предпринимателями.
Для участия в программе необходимо пройти
Возрастное ограничение — 18+