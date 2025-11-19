В Рязанской области продолжается набор на второй поток программы «СВОй бизнес»

1 декабря в Рязанской области стартует второй поток федеральной образовательной программы партии «Единая Россия» «СВОй бизнес» для участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей, которые хотят начать или развить свое дело. Программу разработали по инициативе Комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика», председателем которой является секретарь местного отделения «Единой России», губернатор Павел Малков. Регион стал пилотной площадкой проекта. Для участия в программе необходимо пройти регистрацию.

Программу разработали по инициативе Комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика», председателем которой является секретарь местного отделения «Единой России», губернатор Павел Малков. Регион стал пилотной площадкой проекта. Поддержку программе оказывают общероссийская общественная организация поддержки малого и среднего бизнеса «ОПОРА России», Корпорация МСП.

Участвовать могут:

участники СВО;

ветераны боевых действий;

совершеннолетние члены их семей.

В программе представлено четыре блока. С 1 по 5 декабря в санатории «Сосновый бор» — федеральный интенсив от Корпорации МСП: основы бизнеса, работа с клиентами, маркетинг, экономика и поиск стартового капитала.

С 8 декабря по 12 февраля 2026 года — работа в очных мини-группах и вебинары дважды в неделю. С 12 февраля по 12 августа реализация проекта с наставниками — опытными предпринимателями.

Для участия в программе необходимо пройти регистрацию .

Возрастное ограничение — 18+