В Рязанской области продавали антисептики и сигареты без маркировки

Сотрудники управления Роспотребнадзора провели проверку и установили, что 270 пачек табачной продукции, а также 501 антисептик продавали без маркировки. Продукция изъята из оборота. При этом табачные изделия продавали в киоске. Возбуждены дела об административных правонарушениях, материалы переданы в суд.

