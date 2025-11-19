Рязань
Сотрудники управления Роспотребнадзора провели проверку и установили, что 270 пачек табачной продукции, а также 501 антисептик продавали без маркировки. Продукция изъята из оборота. При этом табачные изделия продавали в киоске. Возбуждены дела об административных правонарушениях, материалы переданы в суд.

В Рязанской области продавали антисептики и сигареты без маркировки. Об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Сотрудники управления провели проверку и установили, что 270 пачек табачной продукции, а также 501 антисептик продавали без маркировки. Товары изъяли из оборота. При этом табачные изделия продавали в киоске.

Возбуждены дела об административных правонарушениях, материалы переданы в суд.