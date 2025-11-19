В Рязанской области приостановят движение по мосту через Оку

С 10:00 до 12:00 19 ноября по техническим причинам приостановят движение по наплавному мосту через Оку в селе Троица Спасского района. Рязанцев призвали учитывать информацию при планировании маршрута.

