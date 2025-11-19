В Рязани произошло ДТП с участием скорой помощи

В Рязани на пересечении улиц Циолковского и Новой произошло ДТП с участием скорой помощи. Об этом сообщили в телеграм-канале «ЧП и ДТП Рязань». Очевидцы уточнили, что водитель синего микроавтобуса не пропустил машину скорой помощи, в результате чего и возникла авария. На кадрах видно, что первый получил механические повреждения переднего бампера. Сейчас у Николо-Ямского храма собирается пробка. Информации о пострадавших пока нет.

Фото: ЧП и ДТП Рязани