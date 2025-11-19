В Рязани повысили стоимость платной парковки за час

В Рязани повысили стоимость платной парковки за час на десять рублей. Соответствующее постановление администрации, подписанное и. о мэра Борисом Ясинским, опубликовали в газете «Рязанские ведомости» 19 ноября.

Стоимость платной парковки за час в Рязани теперь составляет 50 рублей вместо 40. Цену за абонемент на месяц повысили с 2 900 рублей до 3 500 рублей.

Напомним, в 2024 году сообщали, что цена за парковку не индексировалась уже более восьми лет.

В конце сентября в Рязанской области были намерены увеличить максимальный размер платы за парковку.