В Рязани повысили стоимость платной парковки за час
Стоимость платной парковки за час в Рязани теперь составляет 50 рублей вместо 40. Цену за абонемент на месяц повысили с 2 900 рублей до 3 500 рублей. Напомним, в 2024 году сообщали, что цена за парковку не индексировалась уже более восьми лет. В конце сентября в Рязанской области были намерены увеличить максимальный размер платы за парковку.
В Рязани повысили стоимость платной парковки за час на десять рублей. Соответствующее постановление администрации, подписанное и. о мэра Борисом Ясинским, опубликовали в газете «Рязанские ведомости» 19 ноября.
Стоимость платной парковки за час в Рязани теперь составляет 50 рублей вместо 40. Цену за абонемент на месяц повысили с 2 900 рублей до 3 500 рублей.
Напомним, в 2024 году сообщали, что цена за парковку не индексировалась уже более восьми лет.
В конце сентября в Рязанской области были намерены увеличить максимальный размер платы за парковку.