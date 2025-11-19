В Рязани подростки взломали дверь на крышу высотки, чтобы снять трендовое видео

Подростки в Рязани взломали дверь на крышу в многоэтажном доме, чтобы снять там трендовое видео. Об этом РЗН. Инфо рассказали читатели.
Инцидент произошел в ЖК «Космос» на улице Шереметьевской, дом № 12. Выяснилось, что подростки в масках вошли в дом, взломали дверь на крышу и сняли там видео. Нашли их благодаря опубликованному ролику в «Тик-Ток».
По словам читателей, родителей подростков-блогеров привлекли к ответственности и оштрафовали.
Однако подобный инцидент вновь повторился. В ЖК «Космос» проникла очередная группа подростков.
«Они с инструментами в портфеле ходят, ломают замки. Тренд такой — видео с крыши высотки», — отметили рязанцы.
Личности подростков пока не установили.
В УМВД России по Рязанской области отметили, что по данному случаю обращения в полицию не поступали. Сотрудники проверят данную информацию.