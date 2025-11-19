Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 19
Чтв, 20
Птн, 21
ЦБ USD 81.05 -0.08 19/11
ЦБ EUR 93.93 -0.49 19/11
Нал. USD 81.30 / 81.30 19/11 15:50
Нал. EUR 94.10 / 94.70 19/11 15:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 329
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 324
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 249
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 905
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Рязани подростки взломали дверь на крышу высотки, чтобы снять трендовое видео
Инцидент произошел в ЖК «Космос» на улице Шереметьевской, 12. Выяснилось, что подростки в масках вошли в дом, взломали дверь на крышу и сняли там видео. Нашли их благодаря опубликованному ролику в «Тик-Ток». По словам читателей, родителей подростков-блогеров привлекли к ответственности и оштрафовали. Однако подобный инцидент вновь повторился. В ЖК «Космос» проникла очередная группа подростков. «Они с инструментами в портфеле ходят, ломают замки. Тренд такой — видео с крыши высотки», — отметили рязанцы. Личности подростков пока не установили.

Подростки в Рязани взломали дверь на крышу в многоэтажном доме, чтобы снять там трендовое видео. Об этом РЗН. Инфо рассказали читатели.

Инцидент произошел в ЖК «Космос» на улице Шереметьевской, дом № 12. Выяснилось, что подростки в масках вошли в дом, взломали дверь на крышу и сняли там видео. Нашли их благодаря опубликованному ролику в «Тик-Ток».

По словам читателей, родителей подростков-блогеров привлекли к ответственности и оштрафовали.

Однако подобный инцидент вновь повторился. В ЖК «Космос» проникла очередная группа подростков.

«Они с инструментами в портфеле ходят, ломают замки. Тренд такой — видео с крыши высотки», — отметили рязанцы.

Личности подростков пока не установили.

В УМВД России по Рязанской области отметили, что по данному случаю обращения в полицию не поступали. Сотрудники проверят данную информацию.