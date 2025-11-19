В Рязани на время мероприятий «Новогодней столицы» появятся «премиум» туалеты

В Рязани в период «Новогодней столицы» на Лыбедском бульваре установят четыре «премиум» туалетных модуля на две кабины и один на шесть. Подрядчик должен смонтировать их к 12 декабря и обеспечить работу с 13 декабря по 10 января, включая уборку и пополнение расходных материалов. В каждом модуле будут керамические унитазы и раковины, сенсорные смесители, зеркала с подсветкой, мусорные корзины, музыкальное сопровождение и индикаторы «свободно-занято». На эти цели выделено 5,4 млн рублей. Заказчиком выступает МБУ «Управление по делам территории города Рязани».

В Рязани на время мероприятий «Новогодней столицы» появятся «премиум» туалеты. Тендер на аренду и обслуживание модулей опубликовали на сайте госзакупок.

Подрядчику необходимо 12 декабря установить четыре туалетных модуля «Премиум» на две кабины и один — на шесть. Как пояснили РЗН. Инфо в пресс-службе мэрии, туалеты появятся на Лыбедском бульваре — от Рязанского кремля до стадиона «Рязань Арена».

Согласно опубликованной документации, они будут работать ежедневно с 13 декабря по 10 января, после этого их демонтируют. Подрядчик должен проконтролировать наличие в модулях бумаги, полотенец, мыла и обеспечить своевременное проведение уборки.

Отмечается, что в каждом модуле нужно установить систему музыкального сопровождения, керамические унитазы и раковины, сенсорные смесители, зеркала с подсветкой, корзины для мусора и индикаторы «свободно-занято».

На эти цели выделили 5 миллионов 413 тысяч 333 рубля.

Заказчиком выступило МБУ «Управление по делам территории города Рязани».

Напомним, мероприятия «Новогодней столицы» состоятся с 13 декабря 2025 года по 10 января 2026 года. Центральным местом проведения праздника станет Лыбедский бульвар, а около цирка установят главную сцену.

Кроме того, на закрытии фестиваля выступит группа «Градусы».

Подробнее о подготовке к проведению «Новогодней столицы 2026» можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.

Фото: сайт госзакупок