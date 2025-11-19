В Рязани из-за ДТП образовалась пробка
Отмечается, что авария случилась утром 19 ноября на повороте на 5-ю базу на проезде Шабулина. У одного из автомобилей после ДТП разбито боковое зеркало. По словам очевидцев, на месте происшествия образовалась пробка в сторону Северной окружной. Других подробностей нет. Официальная информация уточняется.
В Рязани из-за ДТП образовалась пробка. Об этом сообщили в соцсетях.
Фото взято из группы «ПУВР» в «ВК»