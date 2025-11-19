В России зафиксировали снижение оптовых цен на топливо

Биржевые цены на топливо в России продолжают снижаться благодаря ограничению экспорта и увеличению объемов производства. Об этом пишет РИА Новости.
Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что снижение цен обусловлено несколькими факторами: закрытием экспорта, сезонным падением спроса и выходом нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из ремонтов.
Оптовые и розничные цены на бензин в стране значительно росли этим летом и осенью, что привело к дефициту топлива на местных автозаправочных станциях. Однако с середины октября биржевые котировки начали снижаться, и цена бензина Аи-92 на Петербургской бирже упала на 11,4%, а Аи-95 — на 8,8%.
Исследовательская группа «Петромаркет» прогнозирует, что с учетом стабилизации оптовых цен, торговля бензином на АЗС в течение месяца может вновь стать прибыльной. Правительство РФ также продлило эмбарго на вывоз бензина за границу до конца года и ввело запрет на экспорт дизельного и судового топлива для непроизводителей.