Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 338
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 354
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 265
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 933
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
В России зафиксировали снижение оптовых цен на топливо
Биржевые цены на топливо в России падают из-за ограничения экспорта и роста производства, сообщает РИА Новости. Вице-премьер Александр Новак выделил ключевые причины снижения: закрытие экспорта, сезонное снижение спроса и запуск НПЗ после ремонтов. Летом и осенью цены на бензин резко выросли, вызвав дефицит топлива на АЗС. С середины октября котировки начали снижаться: бензин Аи-92 подешевел на 11,4%, Аи-95 — на 8,8% на Петербургской бирже. По прогнозу «Петромаркета», при стабилизации оптовых цен торговля бензином на АЗС станет прибыльной в ближайший месяц. Правительство продлило эмбарго на вывоз бензина и ввело запрет на экспорт дизеля и судового топлива для непроизводителей до конца года.

Биржевые цены на топливо в России продолжают снижаться благодаря ограничению экспорта и увеличению объемов производства. Об этом пишет РИА Новости.

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что снижение цен обусловлено несколькими факторами: закрытием экспорта, сезонным падением спроса и выходом нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из ремонтов.

Оптовые и розничные цены на бензин в стране значительно росли этим летом и осенью, что привело к дефициту топлива на местных автозаправочных станциях. Однако с середины октября биржевые котировки начали снижаться, и цена бензина Аи-92 на Петербургской бирже упала на 11,4%, а Аи-95 — на 8,8%.

Исследовательская группа «Петромаркет» прогнозирует, что с учетом стабилизации оптовых цен, торговля бензином на АЗС в течение месяца может вновь стать прибыльной. Правительство РФ также продлило эмбарго на вывоз бензина за границу до конца года и ввело запрет на экспорт дизельного и судового топлива для непроизводителей.