В России создали новый беспилотник

В России создали новый беспилотник. Об этом пишет Газета.RU cо ссылкой на ученых Пермского политехнического университета.

Обледенение проводов линий электропередачи остается одной из основных причин зимних аварий в российской энергосистеме. В периоды сильных снегопадов и метелей лед формирует на кабелях огромную нагрузку, приводя к обрывам, поломкам опор и каскадным отключениям.

Ученые создали беспилотный летательный аппарат с интеллектуальной системой позиционирования — он впервые позволяет автоматически и с высокой точностью наносить противообледенительную жидкость непосредственно на провода ЛЭП.

Внешне устройство напоминает классический квадрокоптер, но ключевую роль играет не форма, а сенсорная система. В корпусе выделены два сектора: верхний — с управлением, видеокамерой и насосом, и нижний — с резервуаром для жидкости.

Новая технология радикально меняет сам подход к профилактике обледенения.