В РГРЭС рассказали о восстановлении электроснабжения после урагана

Рязанцам рассказали о восстановлении электроснабжения в садоводческом товариществе «Рубин». Об этом пишет АО «РГРЭС». Причиной отсутствия света стал сильный ветер, который повалил деревья и повредил опору линии электропередачи, что привело к обрыву проводов. Для устранения последствий непогоды были мобилизированы три бригады службы воздушных линий и шесть единиц специализированной техники. В результате оперативных действий электроснабжение было восстановлено в кратчайшие сроки. «Мы благодарим всех жителей за проявленное терпение и понимание ситуации. Для нас ваша безопасность и комфорт превыше всего», — отметили представители предприятия в своем паблике.

Фото: РГРЭС