В Нижегородской области в аварии погибла молодая пара

В Нижегородской области 15 ноября на 272-м километре трассы «Нижний Новгород — Киров» произошло ДТП, в котором погибла молодая пара. Об этом сообщили в группе ВКонтакте «Плохие новости».

25-летний водитель Егор, управляя автомобилем «Renault Logan», не учел неблагоприятные погодные условия и выбрал небезопасную дистанцию. В результате он не смог справиться с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «КамАЗ».

Как водитель, так и его 26-летняя пассажирка Валерия из Котласа погибли на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Фото: Плохие новости 18+