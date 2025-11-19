В Госдуме высказались по поводу повышения пенсионного возраста в России

Вячеслав Володин, председатель Госдумы, на пленарном заседании подтвердил, что пенсионный возраст в стране повышаться не будет. Об этом пишет ТАСС. Он прокомментировал недоразумение, возникшее вокруг заявления депутата Светланы Бессараб о возможности увеличения размера пенсии для тех, кто решит выйти на нее на 10 лет позже. Володин отметил, что СМИ неверно интерпретировали слова Бессараб, вырвав их из контекста. «Никто возраст выхода на пенсию не собирается повышать. Это разговор о выгодах для тех, кто продолжает работать», — подчеркнул он.

Светлана Бессараб пояснила, что пенсия по старости назначается только по заявлению гражданина, который может продолжать трудовую деятельность и увеличивать свои пенсионные накопления. При отсрочке выхода на пенсию на 10 лет индивидуальные пенсионные коэффициенты будут проиндексированы в 2,32 раза, а фиксированная часть — в 2,11 раза. Однако в этот период граждане будут получать только заработную плату и не будут получать пенсию.