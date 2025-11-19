Рязань
В Госдуме сообщили о рекордном снижении потребления алкоголя
Потребление алкоголя в России снизилось до 7,74 литра на человека в год — минимального уровня с 1998 года. Это стало возможным благодаря эффективным мерам контроля производства и продажи спиртного, сообщил Сергей Алтухов, зампред комитета Госдумы по экономполитике. Планируется применить аналогичный опыт к табачной продукции: с 1 сентября 2026 года для продажи сигарет и никотиновых изделий потребуется лицензия. Это поможет бороться с нелегальной торговлей, улучшить качество продукции и увеличить бюджетные доходы. В России контроль за алкоголем ведётся через систему ЕГАИС, фиксирующую все операции, а работать с алкоголем могут только лицензированные компании — каждая бутылка должна иметь акцизную марку. За нарушения предусмотрены серьёзные штрафы.

Потребление алкоголя в России снизилось до самого низкого уровня с 1998 года — 7,74 литра на человека в год. Это произошло благодаря мерам контроля за производством и продажей спиртных напитков. Об этом сообщил Сергей Алтухов, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, передает «Газета. ру».

По его словам, такие результаты показывают, что принятые меры были эффективными. Теперь планируется применить этот опыт и к табачной продукции. С 1 сентября 2026 года для продажи сигарет и других никотиновых изделий будет требоваться специальная лицензия. Это поможет контролировать торговлю и бороться с нелегальным оборотом.

Алтухов отметил, что лицензирование позволит улучшить качество продукции и увеличить доходы бюджета от сборов за лицензии. Основная цель этих мер — снизить потребление табака и защитить здоровье граждан.

В России контроль за продажей алкоголя осуществляется через систему ЕГАИС, которая фиксирует все операции от производства до продажи. Работать с алкоголем могут только лицензированные компании, а каждая бутылка должна иметь акцизную марку. За соблюдением правил следят различные ведомства, а за нарушения предусмотрены серьезные штрафы.