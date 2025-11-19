В 2025 году в Перинатальном центре в Рязани прошло 430 партнерских родов

Родители были вместе на протяжении периода схваток и в момент появления малыша как при самостоятельных родах, так и при операции кесарево сечение, отметили в посте.

За 10 месяцев 2025 года в Перинатальном центре в Рязани прошло более 430 партнерских родов. Об этом сообщили в соцсетях медучреждения.

