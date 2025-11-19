Умерла олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Алевтина Олюнина

В Костромской области на 84-м году жизни скончалась олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Алевтина Олюнина. Об этом стало известно 19 ноября из пресс-службы Федерации лыжных гонок России. Причины смерти спортсменки не уточняются. Федерация выразила глубокие соболезнования родным и близким Олюниной, подчеркнув, что ее вклад в развитие отечественного лыжного спорта навсегда останется в памяти. Алевтина Олюнина прославилась на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене, где в составе сборной Советского Союза завоевала золотую медаль в эстафете 3×5 километров и серебро в гонке на 10 километров. Спортсменка также была двукратной чемпионкой мира и девятикратной чемпионкой СССР. В 1970 году ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта Советского Союза.

Фото: Гиви Киквадзе / Анатолий Рухадзе / ТАСС