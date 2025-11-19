Стало известно, у кого в Рязани зарплата больше 150 тысяч рублей
Отмечается, что в Рязани в ноябре больше всего готовы платить менеджеру. Компании предлагают зарплату до 180 тысяч рублей, обучение, компенсацию топливной карты и премии. На втором месте — вакансия водителя манипулятора с зарплатой до 160 тысяч рублей. Кандидат должен быть с опытом. На третьем месте — управляющий магазином с зарплатой от 76 тысяч рублей.
Стало известно, у кого в Рязани зарплата больше 150 тысяч рублей. Соответствующие данные привел SuperJob.
