Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 19
Чтв, 20
Птн, 21
ЦБ USD 81.05 -0.08 19/11
ЦБ EUR 93.93 -0.49 19/11
Нал. USD 81.30 / 81.25 19/11 13:05
Нал. EUR 94.11 / 94.70 19/11 13:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 327
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 314
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 244
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 894
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Стало известно, у кого в Рязани зарплата больше 150 тысяч рублей
Отмечается, что в Рязани в ноябре больше всего готовы платить менеджеру. Компании предлагают зарплату до 180 тысяч рублей, обучение, компенсацию топливной карты и премии. На втором месте — вакансия водителя манипулятора с зарплатой до 160 тысяч рублей. Кандидат должен быть с опытом. На третьем месте — управляющий магазином с зарплатой от 76 тысяч рублей.

Стало известно, у кого в Рязани зарплата больше 150 тысяч рублей. Соответствующие данные привел SuperJob.

Отмечается, что в Рязани в ноябре больше всего готовы платить менеджеру. Компании предлагают зарплату до 180 тысяч рублей, обучение, компенсацию топливной карты и премии.

На втором месте — вакансия водителя манипулятора с зарплатой до 160 тысяч рублей. Кандидат должен быть с опытом.

На третьем месте — управляющий магазином с зарплатой от 76 тысяч рублей.