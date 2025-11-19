Рязанский тревел-блогер выпустила книгу, как бесплатно путешествовать

Купить пособие можно у автора, а также на маркетплейсах. «В ней я рассказываю о своём опыте работы вожатой в детском лагере, о съемочном процессе передачи „Поедем, поедим!“, в которой мне посчастливилось принять участие, о своих успехах и провалах и, конечно же, о путешествиях», — написала Оксана Казнина.