Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 332
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 332
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 254
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 914
Рязанские врачи спасли женщину от «невидимого» рака
Отмечается, что рязанку пригласили на диспансеризацию. Терапевты направили ее на маммографию и к гинекологу. Женщине выполнили биопсию, и вскоре результаты анализов показали неутешительный диагноз — новообразование молочной железы первой стадии. Пациентку направили на лечение. После курса терапии были отмечены положительные результаты. Самочувствие женщины удовлетворительное, дальнейшее лечение она будет продолжать по месту жительства.

Рязанские врачи спасли женщину от «невидимого» рака. Об этом сообщается в соцсетях ОКБ.

Отмечается, что рязанку пригласили на диспансеризацию. Терапевты направили ее на маммографию и к гинекологу.

Женщине выполнили биопсию, и вскоре результаты анализов показали неутешительный диагноз — новообразование молочной железы первой стадии.

Пациентку направили на лечение. После курса терапии были отмечены положительные результаты.

Самочувствие женщины удовлетворительное, дальнейшее лечение она будет продолжать по месту жительства.

«Рак на начальной стадии опасен тем, что не беспокоит. У пациентов ничего не болит, но чем раньше выявить заболевание, тем выше вероятность, что человек победит болезнь», — рассказала врач-терапевт Центра здоровья и медицинской профилактики поликлиники ОКБ Оксана Феоктистова.