Рязанские врачи спасли женщину от «невидимого» рака

Отмечается, что рязанку пригласили на диспансеризацию. Терапевты направили ее на маммографию и к гинекологу. Женщине выполнили биопсию, и вскоре результаты анализов показали неутешительный диагноз — новообразование молочной железы первой стадии. Пациентку направили на лечение. После курса терапии были отмечены положительные результаты. Самочувствие женщины удовлетворительное, дальнейшее лечение она будет продолжать по месту жительства.

«Рак на начальной стадии опасен тем, что не беспокоит. У пациентов ничего не болит, но чем раньше выявить заболевание, тем выше вероятность, что человек победит болезнь», — рассказала врач-терапевт Центра здоровья и медицинской профилактики поликлиники ОКБ Оксана Феоктистова.