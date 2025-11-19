Рязанка обокрала бывшего мужа
В отдел обратился 46-летний житель рабочего поселка Ухолово и сообщил, что из дома пропала банковская карта, на которой хранилось 11 тысяч рублей. Полицейские провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили торговые точки, где расплачивались банковской картой потерпевшего. Выяснилось, что к краже причастна 35-летняя местная жительница. Она оказалась бывшей супругой заявителя.
Рязанка обокрала бывшего мужа. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
В отдел обратился 46-летний житель рабочего поселка Ухолово и сообщил, что из дома пропала банковская карта, на которой хранилось 11 тысяч рублей.
Полицейские провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили торговые точки, где расплачивались банковской картой потерпевшего.
Выяснилось, что к краже причастна 35-летняя местная жительница. Она оказалась бывшей супругой заявителя.
Злоумышленницу разыскали и задержали. Возбуждено уголовное дело.