Рязанец попросил откликнуться свидетелей ДТП на улице Боголюбова

Отмечается, что авария случилась 6 ноября между «Мерседесом» и «Джетуром Т2». «Возможные очевидцы: зеленый „УАЗ“ с прицепом, „КИА Пиканто“ голубого цвета, белая „Лада Веста“. Просьба связаться по номеру: +7 (910) 620-26-03», — написал автор.