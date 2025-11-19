Рязанец Алекс Слотин выступил в белорусском телешоу с песней Ольги Бузовой

Рязань
Рязанец Алекс Слотин исполнил песню Ольги Бузовой на музыкальном конкурсе в Беларуси. Выступление показали в эфире «Фактор.BY» на телеканале «Беларусь 1». Алекс Слотин в составе эстрадного коллектива «Маги Voxа» принял участие в пятом сезон белорусского шоу талантов. Музыканты на кастинге исполнили песню «Мало половин» Ольги Бузовой. После выступления они получили четыре «Да» от жюри и прошли в следующий тур. Оценивали таланты группы Ольга Бузова, Денис Клявер, Стас Ярушин и Владимир Громов. Они также являются наставниками для участников шоу. Теперь музыкантов, прошедших кастинг, ожидает тренировочный лагерь. Там участников «Маги Voxа» ожидают испытания, по результатам которых станет известно, удержатся ли они на пути к полуфиналу.

Рязанец Алекс Слотин исполнил песню Ольги Бузовой на музыкальном конкурсе в Беларуси. Выступление показали в эфире «Фактор.BY» на телеканале «Беларусь 1».

Алекс Слотин в составе эстрадного коллектива «Маги Voxа» принял участие в пятом сезон белорусского шоу талантов. Музыканты на кастинге исполнили песню «Мало половин» Ольги Бузовой.

После выступления они получили четыре «Да» от жюри и прошли в следующий тур. Эксперты похвалили участников за новое исполнение песни в непривычном стиле и пожелали им успехов в дальнейших испытаниях.

Оценивали таланты группы Ольга Бузова, Денис Клявер, Стас Ярушин и Владимир Громов. Они также являются наставниками для участников шоу.

Теперь музыкантов, прошедших кастинг, ожидает тренировочный лагерь. Там участников «Маги Voxа» ожидают испытания, по результатам которых станет известно, удержатся ли они на пути к полуфиналу.

Фото: скриншоты из эфира «Фактор.BY»