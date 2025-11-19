Рязанцы сообщили о прорыве канализации в центре города

Отмечается, что инцидент произошел в среду, 19 ноября. «Очень большие вопросы к Водоканалу, слишком много прорывов. Почему такое отношение? Обращение за обращением, жалоба за жалобой, а работа кипеть когда начнет?» — задался вопросом автор.

