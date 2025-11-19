Рязань
Россиян предупредили о перебоях в работе нескольких интернет-провайдеров
В среду, 19 ноября, пользователи Ростелеком, Триколор, Дом. ру, Акадо и Yota могут столкнуться с временными перебоями из-за планового запуска системы технических средств противодействия угрозам (ТСПУ). Это часть программы Роскомнадзора по повышению безопасности российского интернета. Проект ТСПУ стартовал в 2019 году и предусматривает установку защитных систем на региональных узлах передачи трафика для предотвращения сбоев из-за кибератак и уязвимостей в маршрутизации, которые мешают интернет-соединению и работе сервисов. Минпромторг поручено ускорить переход на отечественные IT-решения, чтобы к 2027 году избавиться от импортозависимости. При этом низкое LTE-покрытие в большинстве муниципалитетов дополнительно осложняет ситуацию с интернетом.

В среду, 19 ноября, пользователи интернет-провайдеров, таких как Ростелеком, Триколор, Дом. ру, Акадо и Yota, могут столкнуться с временными перебоями в связи с плановым вводом системы технических средств противодействия угрозам (ТСПУ). Об этом сообщили на сайте «РосРегионИнформ».

Эта инициатива реализуется в рамках программы содействия безопасности российского сегмента интернета, курируемой Роскомнадзором.

Как сообщает «Российская газета», проект создания ТСПУ был запущен еще в 2019 году. Он подразумевает установку и защиту технических средств на каждом региональном узле передачи трафика. В случае отсутствия таких систем, массовые кибератаки могут выявлять уязвимости в маршрутизации, что приводит к сбоям в интернет-соединении. Это может затруднить пользователям отправку сообщений, доступ к сайтам и проведение оплат.

Кроме того, Минпромторгу России было поручено ускорить процесс перехода на отечественные аналоги IT-решений и избавиться от зависимости от импорта до 2027 года. Ранее издание «Коммерсантъ» также сообщало о проблемах с покрытием стандартами LTE в большинстве муниципальных образований, что усугубляет ситуацию с интернет-соединением.