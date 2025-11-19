Россельхознадзор проверил на безопасность продукцию из Европы и Китая

Управление Россельхознадзора по региону продолжает следить за безопасным использованием пестицидов и агрохимикатов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. С начала 2025 года специалисты проверили 471 вид зарубежной продукции из Европы и Китая, которая поступила на склады в Рязанской области. Общий объем проверенных партий составил 5 581 тонну. Сотрудники ведомства отобрали пробы от каждой партии и отправили их в специальный центр для проверки на безопасность. После анализа будет принято решение о том, можно ли разрешить ввоз этих средств в Россию для продажи.

