«Роскосмос» сообщил об использовании ИИ при наборе в отряд космонавтов

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов объявил о начале нового набора в отряд космонавтов, который состоится в первом квартале 2026 года. Впервые процесс отбора будет использовать технологии искусственного интеллекта для анализа данных кандидатов. Об этом он сообщил на международной конференции AI Journey 2025, передает ТАСС.

По словам Баканова, традиционные методы оценки физических и медицинских показателей, а также психологических тестов останутся в силе, однако теперь полученные результаты будут дополнительно обрабатываться с помощью ИИ. Это нововведение направлено на более точный и эффективный отбор кандидатов.

Последний набор в отряд космонавтов прошел с июля по декабрь 2023 года, в результате которого было отобрано четыре человека. Ранее наборы проводились в 2012, 2018 и 2021 годах, когда было выбрано восемь и четыре кандидата соответственно.

Кандидаты должны соответствовать ряду требований: быть гражданами России в возрасте до 35 лет, иметь высшее образование в области летных, инженерных или научных специальностей, а также опыт работы не менее трех лет. Также обязательными являются владение английским языком, хорошая физическая подготовка и соответствие определенным параметрам роста (от 150 до 190 см) и веса (от 50 до 90 кг).

