Пьяный мужчина хотел зарезать работника рязанского кафе

По предварительной информации полицейских, 25-летний житель села Черная Слобода в последние дни злоупотреблял спиртным. Утром молодой человек пришел в кафе Шацка и выпил. После ему показалось, что один из работников заведения «косо на него посмотрел». Злоумышленник позвал мужчину на улицу, достал из кармана раскладной нож и пригрозил убийством, если незнакомец не перестанет на него смотреть. Работник скрылся. Его коллега испугалась за посетителей и позвонила в полицию. Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ, по которой грозит до двух лет тюрьмы.

