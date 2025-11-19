Пьяный мужчина хотел зарезать работника рязанского кафе
По предварительной информации полицейских, 25-летний житель села Черная Слобода в последние дни злоупотреблял спиртным. Утром молодой человек пришел в кафе Шацка и выпил. После ему показалось, что один из работников заведения «косо на него посмотрел». Злоумышленник позвал мужчину на улицу, достал из кармана раскладной нож и пригрозил убийством, если незнакомец не перестанет на него смотреть. Работник скрылся. Его коллега испугалась за посетителей и позвонила в полицию. Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ, по которой грозит до двух лет тюрьмы.
В Шацке пьяный мужчина хотел зарезать работника кафе. Об этом 19 ноября сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
По предварительной информации полицейских, 25-летний житель села Черная Слобода в последние дни злоупотреблял спиртным. Утром молодой человек пришел в кафе Шацка и выпил.
После жителю села показалось, что один из работников заведения «косо на него посмотрел». Злоумышленник позвал мужчину на улицу, достал из кармана раскладной нож и пригрозил убийством, если незнакомец не перестанет на него смотреть.
Работник скрылся. Его коллега испугалась за посетителей и позвонила в полицию. Злоумышленника задержали.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ, по которой грозит до двух лет тюрьмы.