Прокуратура нашла нарушения в работе Росимущества Рязанской области

Прокуратура провела проверку и установила нарушения в работе межрегиональных территориальных управлений Росимущества в Рязанской, Тульской и Орловской областях. Отмечается, что аукционы по реализации конфискованного имущества организовали несвоевременно. Обязательства по передаче изъятого имущества в ВС РФ, МЧС, «Народный фронт «За Россию» не исполняли. Кроме того, за сохранностью конфискованных предметов не осуществлялся должный контроль. Руководителям МТУ Росимущества внесено представление. После контроль за работой сотрудников усилили, активизировали передачу транспортных средств в Минобороны (передано пять автомобилей для нужд СВО). Также установлено местонахождение утраченного автомобиля.