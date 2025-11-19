Рязань
Прокуратура нашла нарушения в работе Росимущества Рязанской области
Прокуратура нашла нарушения в работе Росимущества Рязанской области. Об этом 19 ноября сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Прокуратура провела проверку и установила нарушения в работе межрегиональных территориальных управлений Росимущества в Рязанской, Тульской и Орловской областях.

Отмечается, что аукционы по реализации конфискованного имущества организовали несвоевременно. Обязательства по передаче изъятого имущества в ВС РФ, МЧС, «Народный фронт «За Россию» не исполняли.

Кроме того, за сохранностью конфискованных предметов не осуществлялся должный контроль.

Руководителям МТУ Росимущества внесено представление. В итоге контроль за работой сотрудников усилили, активизировали передачу транспортных средств в Минобороны (передано пять автомобилей для нужд СВО). Также установлено местонахождение утраченного автомобиля.