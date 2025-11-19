Рязань
Politico: рамочное соглашение по Украине может быть согласовано на этой неделе
Рамочное соглашение о прекращении конфликта между Россией и Украиной может быть согласовано уже на этой неделе, сообщает Politico со ссылкой на сотрудника Белого дома. Власти США настроены оптимистично, но Украина и европейские страны не участвуют в подготовке условий. По мнению источника, украинские власти могут быть вынуждены принять сделку из-за успехов российских войск и внутренних коррупционных проблем. В МИД России заявили, что от США официальных предложений не поступало. В то же время Axios сообщает о тайных переговорах России и США над планом из 28 пунктов по миру, гарантиям безопасности и будущим отношениям стран. В Киев направлена делегация США во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом для переговоров с президентом Зеленским.

Рамочное соглашение о прекращении конфликта между Россией и Украиной может быть согласовано всеми сторонами уже на этой неделе. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на высокопоставленного сотрудника Белого дома.

По информации источника, в Белом доме царит оптимизм, однако Украина и европейские страны не участвуют в подготовке условий урегулирования. «То, что мы собираемся представить Украине, разумно», — отметил собеседник издания. Он также добавил, что украинские власти могут быть вынуждены принять условия сделки из-за продвижения российских войск и внутренних коррупционных скандалов.

Министерство иностранных дел России, комментируя ситуацию, указало, что никаких предложений от американской стороны не поступало, и призвало уточнять детали у издания. Тем временем, Axios сообщает о том, что Россия и США тайно работают над новым планом прекращения конфликта, который включает 28 пунктов, касающихся мира на Украине, гарантий безопасности и будущих отношений между США, Россией и Украиной.

В Киев направилась делегация США во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.