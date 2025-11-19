Politico: рамочное соглашение по Украине может быть согласовано на этой неделе

Рамочное соглашение о прекращении конфликта между Россией и Украиной может быть согласовано всеми сторонами уже на этой неделе. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на высокопоставленного сотрудника Белого дома.
По информации источника, в Белом доме царит оптимизм, однако Украина и европейские страны не участвуют в подготовке условий урегулирования. «То, что мы собираемся представить Украине, разумно», — отметил собеседник издания. Он также добавил, что украинские власти могут быть вынуждены принять условия сделки из-за продвижения российских войск и внутренних коррупционных скандалов.
Министерство иностранных дел России, комментируя ситуацию, указало, что никаких предложений от американской стороны не поступало, и призвало уточнять детали у издания. Тем временем, Axios сообщает о том, что Россия и США тайно работают над новым планом прекращения конфликта, который включает 28 пунктов, касающихся мира на Украине, гарантий безопасности и будущих отношений между США, Россией и Украиной.
В Киев направилась делегация США во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.