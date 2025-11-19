Полицейские задержали 22-летнего рязанца с марихуаной

Сотрудники полиции получили сведения, что 22-летний житель поселка хранит дома наркотики. Они наблюдали за передвижениями молодого человека. Он перемещался по маршруту «дом-город Скопин», что полицейские посчитали странным. Жителя поселка остановили. При досмотре обнаружили пакет с высушенными наркотическими растениями. Экспертиза установила, что в нем хранилась марихуана весом более 140 граммов. Злоумышленника задержали. Выяснилось, что житель поселка летом нашел в полях заросли конопли, сорвал части растения, изготовил марихуану и спрятал наркотики на окраине населенного пункта.

В Скопинском районе полицейские задержали 22-летнего жителя поселка Желтухинский с марихуаной. Об этом 19 ноября сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, по которой грозит до 10 лет тюрьмы. Ранее его привлекали к уголовной ответственности за хранение наркотиков.