Павел Малков: рязанским аграриям — большая благодарность за работу, которую они провели в ходе уборочной кампании

Губернатор Рязанской области Павел Малков, комментируя достижения аграриев региона в текущем году, подчеркнул, что уборочная кампания в целом завершается с достойными результатами. Проводимая в АПК работа соответствует целям и задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

По словам губернатора, в регионе собрано более трех миллионов тонн зерна — это почти рекордное значение 2022 года. Однако уборка зерновых еще не завершена, кукуруза на зерно сейчас убрана только с половины площадей. Поэтому итоговые цифры по урожаю зерновых будут выше.

«Тем не менее, уже собранный в этом году урожай — высочайший результат, который показали рязанские аграрии. Они молодцы! Большая благодарность за ту работу, которую провели. И это касается не только зерновых. Урожай масличных культур побил прошлогодний рекорд — собрано свыше 680 тысяч тонн», — сказал Павел Малков.

Он подчеркнул, что ведется большая работа по развитию агропромышленного комплекса. Поддержка ключевых направлений сохраняется.

Павел Малков пожелал аграриям успешного завершения сезона и новых достижений на благо региона и всей страны. Вопросы обеспечения продовольственной безопасности остаются особым приоритетом, и инструменты профильного национального проекта позволяют их успешно решать, подчеркнул глава региона.

Как уточнили в правительстве, в настоящее время в Рязанской области из-за непростых погодных условий продолжают убирать кукурузу, сою, подсолнечник. Сахарную свеклу, картофель уже собрали. Урожай всех этих культур также превышает прошлогодний.

Одновременно идет подготовка к следующему сезону. Сев озимых культур под урожай 2026 года — пшеницы, ржи и рапса — аграрии также завершили. Общая площадь под зерновыми и масличными составила более 350 тысяч гектаров, что соответствует плану и уровню прошлого года.