Павел Малков: проект Большого пешеходного маршрута представлен на дизайн-практикуме Мастерской управления «Сенеж»

Об этом сообщил Губернатор Рязанской области Павел Малков. Он отметил, что дизайн-практикум прошел на базе Корпоративного университета Правительства Нижегородской области. Его участники апробировали новую технологию «Департамент дизайна», разработанную Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей». Информация об этом появилась на сайте Правительства региона.

«Департамент дизайна» — это комплексная технология Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей», которая раскрывает особенности и преимущества создания профессиональных дизайн-команд на базе региональных и городских администраций. Технология была апробирована в рамках образовательной программы: с мая по июнь 427 дизайнеров и управленцев из 43 регионов России прошли онлайн-модуль, посвященный базовым принципам создания профессиональных дизайн-команд внутри региональных и муниципальных команд. Состоявшийся дизайн-практикум стал заключительным этапом проекта — 11 команд из десяти регионов приехали уже со своими реальными задачами и проработали их под руководством экспертов Мастерской госдизайна «Сенежа». Команда Рязанской области представила проект большого маршрута «Рязань пешеходная», который создается по инициативе Губернатора Павла Малкова.

«17-километровый маршрут „Рязань пешеходная“ — масштабный проект. Он объединит ключевые достопримечательности города. Постепенно формируем этот большой маршрут. Жители и гости региона уже смогли оценить восстановленную Рязанскую ВДНХ, Лыбедский бульвар, Дом молодежи и многое другое. В этом году начали проектирование набережной рек Оки и Трубежа, продолжим благоустройство Лыбедского бульвара и Рязанского кремля. Шаг за шагом приводим в порядок знаковые объекты и объединяем между собой пешеходными путями. Это большой вклад в развитие Рязани, в создание современного комфортного пространства в городе», — сказал Павел Малков.

В составе команд работали дизайнеры, менеджеры проектов и арт-директоры, а также ключевые управленцы: министры туризма, главы муниципалитетов и руководители профильных некоммерческих организаций, отвечающие за территориальное и инвестиционное развитие регионов. Таким образом, команды полностью соответствовали реальной структуре дизайн-подразделений. Руководитель формулировал стратегические цели, проектный менеджер обеспечивал соблюдение процессов и сроков, а дизайнеры создавали конкретные визуальные решения. Такой подход гарантирует, что итоговые проекты становятся не только креативными, но и эффективными с точки зрения поставленных задач.

По словам советника главы региона Екатерины Шубы, в рамках «Департамента дизайна» удалось познакомиться с успешным опытом специалистов, которые уже зарекомендовали себя в области брендинга и визуальной айдентики. Использование этих практических наработок будет полезно в работе по развитию региона и реализации проекта по созданию большого маршрута «Рязань пешеходная».

«На федеральном уровне сейчас создан Совет при Национальном центре „Россия“ по разработке и продвижению нового российского стиля в общественном пространстве — стратегическая инициатива, реализуемая по указанию Президента РФ. Ключевая цель — сформировать современную визуальную систему, которая творчески переосмысливает богатое культурное наследие России и формирует единый визуально-смысловой код для всей страны. Сегодня мы переходим от разрозненных решений к целостной дизайн-системе. Для регионов новый российский стиль станет „каркасом“ для развития: их уникальная идентичность, органично встроенная в общую систему, превратится в ключевое конкурентное преимущество», — отметил заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Алексей Жарич.

«Программа семинара была построена по принципу „максимум практики“. Участники не только получили теоретическую базу от ведущих экспертов в сфере дизайна для государства, но и сразу же смогли применить эти знания, работая над реальными проектами для своих регионов. При этом у каждой команды есть опытный наставник из дизайн-отрасли, что позволяет качественно улучшить проект. Также механика практикума позволила командам отработать процессы взаимодействия внутри команд — от правильной постановки задачи до технических аспектов воплощения», — добавил Вячеслав Правдзинский, руководитель Мастерской госдизайна Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Свои проектные концепции команды защитили перед экспертным жюри и уже в ближайшее время смогут представить руководству своих регионов. Успешная апробация технологии «Департамент дизайна» позволит масштабировать опыт по созданию дизайн-команд во всех субъектах России.