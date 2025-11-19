Павел Малков: главное — прекратить разрушение и вернуть жизнь в этот комплекс

Об этом губернатор Рязанской области Павел Малков сказал в ходе посещения Промышленно-усадебного комплекса Фон-Дервиза в Старожиловском районе, который является объектом культурного наследия. Он вместе с сенатором РФ, представителем от исполнительного органа власти Рязанской области в Совфеде Сергеем Аноприенко осмотрели территорию комплекса, в том числе здания Старожиловского конного завода, а также музей, где представлены достижения выращенных на заводе лошадей, которые неоднократно становились победителями соревнований и выставок международного класса.

Главное — прекратить разрушение и вернуть жизнь в этот комплекс. Об этом губернатор Рязанской области Павел Малков сказал в ходе посещения Промышленно-усадебного комплекса Фон-Дервиза в Старожиловском районе, который является объектом культурного наследия.

Павел Малков вместе с сенатором РФ, представителем от исполнительного органа власти Рязанской области в Совфеде Сергеем Аноприенко осмотрели территорию комплекса, в том числе здания Старожиловского конного завода, а также музей, где представлены достижения выращенных на заводе лошадей, которые неоднократно становились победителями соревнований и выставок международного класса. Конезавод единственный в стране занимается разведением лошадей русской верховой породы.

Глава региона обсудил вопросы дальнейшего возрождения усадебного комплекса и конного завода, планы по сохранению и популяризации русской верховой породы лошадей. Речь также шла о повышении туристической привлекательности муниципалитета в целом.

Павел Малков подчеркнул, что этот комплекс — архитектурный шедевр и одно из главных украшений Рязанской области с богатой историей и, к сожалению, печальным настоящим. Конезавод разрушается, а русская верховая порода лошадей находится на грани исчезновения.

«Ранее комплекс был в федеральной собственности, и мы не могли заниматься его восстановлением. «Сейчас объект передается на баланс Рязанской области, и у нас появляется возможность начать работу. Конезавод — это объект культурного наследия. Любые работы требуют прохождения множества согласований и серьезных финансовых вложений. Осмотрели здания: повреждена кровля, есть следы обвалов и пожаров. Начнем с подготовки проектов противоаварийных работ и поэтапного ремонта самых проблемных участков. Главное — прекратить разрушение и вернуть жизнь в комплекс. Планируем в ближайшее время вернуть сюда русскую верховую породу, которая пока размещена в соседних постройках советского периода. Это станет первым шагом к возрождению всего объекта. Бюджет региона непростой, но постепенно будем выделять средства. И параллельно будем искать инвесторов для развития территории», — сказал Малков.