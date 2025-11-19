Опубликован прогноз погоды на 20 ноября в Рязанской области

В области будет небольшая облачность. Осадков не ожидается. Местами прогнозируют гололедицу. Ветер будет южной четверти, 4-9 м/с. Температура воздуха по области ночью составит −6…−1°С, днем — −2…+3°С.