Облако солнечной плазмы ударит по межзвездному объекту 3I/ATLAS

Научные расчёты показали, что крупный выброс плазмы с обратной стороны Солнца, зафиксированный 17 ноября, движется к межзвёздному объекту 3I/ATLAS. Удар плазменного облака по этому объекту ожидается в пятницу, 21 ноября, около 15:00 по московскому времени. Путь плазмы к 3I/ATLAS займет почти четыре дня из-за большого расстояния между ними — около 230 миллионов километров. Сейчас солнечная активность вновь сосредоточилась на обратной стороне Солнца, и астрономы надеются увидеть, как плазма взаимодействует с 3I/ATLAS. Однако наблюдения пока идут с низким разрешением, так что результаты могут быть не совсем точными.

Научные исследования продолжают фиксировать активность Солнца, и согласно последним данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, крупный выброс плазмы, зафиксированный 17 ноября, направляется к межзвёздному объекту 3I/ATLAS. Об этом пишет АиФ.

Удар плазменного облака ожидается в пятницу, 21 ноября, около 15:00 по московскому времени.

Путь плазмы к 3I/ATLAS займет почти четыре дня из-за большого расстояния между ними — около 230 миллионов километров. В конце октября этот объект уже подвергался солнечным ударам, когда проходил близко к Солнцу. Тогда он вышел из-за солнечного диска с изменённой орбитой и увеличенной яркостью.

Сейчас солнечная активность вновь сосредоточилась на обратной стороне Солнца, и астрономы надеются увидеть, как плазма взаимодействует с 3I/ATLAS. Однако наблюдения пока идут с низким разрешением, так что результаты могут быть не совсем точными.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)