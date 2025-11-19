На девяти улицах в Рязани отключили горячую воду и отопление

На участке теплотрассы около дома № 18 по улице Сенной проводят ремонтные работы. Из-за этого до 20:00 19 ноября горячую воду и отопление отключили по адресам: улица Семинарская, дома №№ 17, 19, 19 корпус 1, 19 корпус 2, 35, 35 корпус 1; улица Сенная, дома №№ 3, 18; улица Соборная, дома №№ 2, 3, 4, 10, 15, 17, 19, 21, 23, 46, 48, 52б; улица Павлова, дом № 52; улица Пожалостина, дом № 52; улица Почтовая, дома №№ 54 корпус 1, 62; улица Кольцова, дома №№ 2, 4, 6; улица Каляева, дом № 1; улица Некрасова, дома №№ 20, 20 корпус 1. В зону отключения попали детский сад № 123 «Сказка», гимназия № 2, школа № 6.

