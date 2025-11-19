Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 19
Чтв, 20
Птн, 21
ЦБ USD 81.05 -0.08 19/11
ЦБ EUR 93.93 -0.49 19/11
Нал. USD 81.30 / 81.30 19/11 15:50
Нал. EUR 94.10 / 94.70 19/11 15:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 329
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 324
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 249
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 905
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
На девяти улицах в Рязани отключили горячую воду и отопление
На участке теплотрассы около дома № 18 по улице Сенной проводят ремонтные работы. Из-за этого до 20:00 19 ноября горячую воду и отопление отключили по адресам: улица Семинарская, дома №№ 17, 19, 19 корпус 1, 19 корпус 2, 35, 35 корпус 1; улица Сенная, дома №№ 3, 18; улица Соборная, дома №№ 2, 3, 4, 10, 15, 17, 19, 21, 23, 46, 48, 52б; улица Павлова, дом № 52; улица Пожалостина, дом № 52; улица Почтовая, дома №№ 54 корпус 1, 62; улица Кольцова, дома №№ 2, 4, 6; улица Каляева, дом № 1; улица Некрасова, дома №№ 20, 20 корпус 1. В зону отключения попали детский сад № 123 «Сказка», гимназия № 2, школа № 6.

На девяти улицах в Рязани отключили горячую воду и отопление. Об этом сообщили в соцсетях МУП «РМПТС».

На участке теплотрассы около дома № 18 по улице Сенной проводят ремонтные работы. Из-за этого до 20:00 19 ноября горячую воду и отопление отключили по адресам:

  • улица Семинарская, дома №№ 17, 19, 19 корпус 1, 19 корпус 2, 35, 35 корпус 1;
  • улица Сенная, дома №№ 3, 18;
  • улица Соборная, дома №№ 2, 3, 4, 10, 15, 17, 19, 21, 23, 46, 48, 52б;
  • улица Павлова, дом № 52;
  • улица Пожалостина, дом № 52;
  • улица Почтовая, дома №№ 54 корпус 1, 62;
  • улица Кольцова, дома №№ 2, 4, 6;
  • улица Каляева, дом № 1;
  • улица Некрасова, дома №№ 20, 20 корпус 1.

В зону отключения попали детский сад № 123 «Сказка», гимназия № 2, школа № 6.