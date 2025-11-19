Кремле не опроверг участие России в работе над мирным планом по Украине с США

В Кремле не опровергли, что Россия ведет консультации с США по новому мирному плану для Украины. Пресс-секретарь Песков подтвердил, что обсуждения уже были, но новых подробностей нет. По данным Axios, США разрабатывают план из 28 пунктов, касающийся перемирия, гарантий безопасности и будущих отношений между Вашингтоном, Москвой и Киевом. План напоминает инициативу Трампа для Газы. На этой неделе спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф обсудил план с советником президента Украины Рустемом Умеровым, а США уже информируют европейских партнеров.

В Кремле не опровергли информацию о том, что Россия ведет консультации с США по новому мирному плану для Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, не стал отрицать возможность таких переговоров, однако подчеркнул, что «пока нет никаких новаций, о которых можно было бы сообщить», передает «Ъ».

Он уточнил, что обсуждения уже имели место в Анкоридже, но новых деталей не представлено.

Портал Axios сообщил, что администрация США разрабатывает новый план по урегулированию конфликта на Украине и проводит консультации с российской стороной. По информации издания, план состоит из 28 пунктов и напоминает инициативу Дональда Трампа для сектора Газа. В нем рассматриваются вопросы перемирия, гарантий безопасности, европейской системы безопасности и будущих отношений между Вашингтоном, Москвой и Киевом.

Также сообщается, что на этой неделе спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф обсудил этот план с советником президента Украины Рустемом Умеровым. Вашингтон уже начал информировать европейских партнеров о новом проекте.