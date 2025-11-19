Госдума приняла закон о социальных пенсиях детям, рожденным с помощью ЭКО

Госдума одобрила законопроект о новом виде социальной пенсии для детей, рожденных с помощью ЭКО спустя более 300 дней после смерти отца. Отцовство должно быть подтверждено судом. В текущей системе дети, рожденные после 300 дней со смерти кормильца, не признаются иждивенцами и не получают страховую пенсию. Новый закон устанавливает для них социальную пенсию, аналогичную пенсии детям с неизвестными родителями. Право на пенсию будет иметь ребёнок, рожденный после 300 дней со дня смерти супруга матери, который при жизни желал иметь детей и чьё отцовство доказано судом.

Госдума на пленарном заседании одобрила во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, который вводит новый вид социальной пенсии для детей, рожденных с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по истечении 300 дней после смерти отца. Об этом пишет РИА Новости.

Важно отметить, что отцовство должно быть подтверждено судом.

В текущей системе соцобеспечения отсутствуют регулярные выплаты для детей, зачатых с использованием вспомогательных репродуктивных технологий и родившихся более чем через 300 дней после смерти отца. Хотя страховая пенсия по потере кормильца предоставляется детям, чьи родители были на их иждивении, дети, рожденные позже указанного срока, не могут считаться иждивенцами.

Принятый законопроект предлагает установить новый вид социальной пенсии для таких детей, который будет аналогичен пенсии для детей с неизвестными родителями. Основанием для получения этой пенсии станет рождение ребенка по истечении 300 дней со дня смерти супруга матери, который при жизни выражал намерение иметь детей и чье отцовство было установлено в судебном порядке.