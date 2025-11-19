Рязань
Госдума приняла закон о социальных гарантиях для матерей-героинь
Госдума приняла закон, обеспечивающий социальные гарантии женщинам со званием «Мать-героиня». Согласно новому закону, они получают льготы, аналогичные Героям России: внеочередное бесплатное медицинское обслуживание, путёвки в санатории, приоритетное приобретение стройматериалов, приоритетное получение билетов на все виды транспорта (железнодорожный, водный, воздушный и автомобильный). Кроме того, мать-героиня имеет право на бесплатное получение земельного участка в собственность и доступ в залы официальных делегаций на транспортных объектах. Им назначается ежемесячная выплата более 72 000 рублей с ежегодной индексацией, бесплатное профобучение и дополнительное образование. Пенсионеры среди них получают дополнительно 36 500 рублей.

Госдума приняла законопроект, который устанавливает социальные гарантии для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня». Об этом пишет «Абзац».

Новый закон предоставляет широкий спектр льгот, аналогичных тем, что предусмотрены для Героев России.

Согласно принятому законопроекту, матери-героини смогут пользоваться внеочередным бесплатным медицинским обслуживанием, получать путевки в санатории и первоочередно приобретать стройматериалы.

Также они будут иметь право на внеочередное получение билетов на все виды транспорта — железнодорожного, водного, воздушного и автомобильного.

Кроме того, женщины, удостоенные этого звания, получат возможность безвозмездного предоставления земельного участка в собственность и бесплатного доступа к залам официальных делегаций на транспортных объектах.

Каждая мать-героиня будет получать ежемесячную выплату в размере более 72 тысяч рублей с ежегодной индексацией. Также предусмотрено бесплатное профессиональное обучение и дополнительное образование для матерей-героинь. Важным аспектом является то, что женщины, вышедшие на пенсию, будут получать дополнительную выплату в размере 36,5 тысяч рублей.