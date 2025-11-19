Госдума приняла закон о социальных гарантиях для матерей-героинь

Госдума приняла закон, обеспечивающий социальные гарантии женщинам со званием «Мать-героиня». Согласно новому закону, они получают льготы, аналогичные Героям России: внеочередное бесплатное медицинское обслуживание, путёвки в санатории, приоритетное приобретение стройматериалов, приоритетное получение билетов на все виды транспорта (железнодорожный, водный, воздушный и автомобильный). Кроме того, мать-героиня имеет право на бесплатное получение земельного участка в собственность и доступ в залы официальных делегаций на транспортных объектах. Им назначается ежемесячная выплата более 72 000 рублей с ежегодной индексацией, бесплатное профобучение и дополнительное образование. Пенсионеры среди них получают дополнительно 36 500 рублей.

Госдума приняла законопроект, который устанавливает социальные гарантии для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня». Об этом пишет «Абзац».

