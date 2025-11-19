Госдума приняла закон о социальных гарантиях для матерей-героинь

Госдума приняла законопроект, который устанавливает социальные гарантии для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня». Об этом пишет «Абзац».
Новый закон предоставляет широкий спектр льгот, аналогичных тем, что предусмотрены для Героев России.
Согласно принятому законопроекту, матери-героини смогут пользоваться внеочередным бесплатным медицинским обслуживанием, получать путевки в санатории и первоочередно приобретать стройматериалы.
Также они будут иметь право на внеочередное получение билетов на все виды транспорта — железнодорожного, водного, воздушного и автомобильного.
Кроме того, женщины, удостоенные этого звания, получат возможность безвозмездного предоставления земельного участка в собственность и бесплатного доступа к залам официальных делегаций на транспортных объектах.
Каждая мать-героиня будет получать ежемесячную выплату в размере более 72 тысяч рублей с ежегодной индексацией. Также предусмотрено бесплатное профессиональное обучение и дополнительное образование для матерей-героинь. Важным аспектом является то, что женщины, вышедшие на пенсию, будут получать дополнительную выплату в размере 36,5 тысяч рублей.