Госдума одобрила закон о профобучении для девятиклассников, не сдавших ГИА

Госдума приняла закон, который позволит выпускникам девятых классов, не сдавшим экзамены, получить бесплатное профессиональное образование. Об этом сообщили на сайте «Интерфакса».

Это решение направлено на то, чтобы помочь детям, которые не смогли успешно пройти государственную итоговую аттестацию, не терять время и возможность получить рабочую квалификацию.

По словам вице-спикера Госдумы Виктории Абрамченко, каждый год тысячи детей не могут сдать экзамены даже с третьей попытки и остаются без образования, что приводит к их трудоустройству в теневой экономике. Новый закон даст возможность таким ученикам обучаться на профессиональных курсах и получать квалификацию. Также они смогут сдать общеобразовательные предметы и получить аттестат об основном общем образовании.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.