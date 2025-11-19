Глава города не поверила, что в Рязани всего 42 подростка стоит на учете в ПДН

Глава Рязани Татьяна Панфилова выразила недоверие к данным отчёта администрации о снижении на 35% количества несовершеннолетних на учёте, несмотря на положительные результаты профилактики. Она отметила, что при росте подросткового вандализма доклад оказался неинформативным, а KPI не были установлены. По её мнению, цифры не отражают реальной ситуации, учитывая жалобы жителей и объективные показатели. Панфилова призвала комиссию по делам несовершеннолетних активнее демонстрировать свою работу и использовать новые подходы. Эту позицию поддержали председатель комитета по соцвопросам Роман Калинин и другие депутаты, предложив провести совещание для выработки новых идей.