Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 19
Чтв, 20
Птн, 21
ЦБ USD 81.05 -0.08 19/11
ЦБ EUR 93.93 -0.49 19/11
Нал. USD 81.12 / 81.10 19/11 17:07
Нал. EUR 94.10 / 94.70 19/11 17:07
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 332
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 332
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 254
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 913
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Глава города не поверила, что в Рязани всего 42 подростка стоит на учете в ПДН
Глава Рязани Татьяна Панфилова выразила недоверие к данным отчёта администрации о снижении на 35% количества несовершеннолетних на учёте, несмотря на положительные результаты профилактики. Она отметила, что при росте подросткового вандализма доклад оказался неинформативным, а KPI не были установлены. По её мнению, цифры не отражают реальной ситуации, учитывая жалобы жителей и объективные показатели. Панфилова призвала комиссию по делам несовершеннолетних активнее демонстрировать свою работу и использовать новые подходы. Эту позицию поддержали председатель комитета по соцвопросам Роман Калинин и другие депутаты, предложив провести совещание для выработки новых идей.

Глава Рязани Татьяна Панфилова заявила, что «не верит цифрам», которые предоставили в отчете администрации, опираясь на данные комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 19 ноября на профильном комитете гордумы представитель мэрии рассказал, что количество несовершеннолетних, состоящих на учете, снизилось на 35%.

В докладе администрации говорилось о положительных результатах от мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Панфилова раскритиковала этот отчет.

«Для меня доклад не информативен. Да, уменьшилось количество детей на учете, а количество подросткового вандализма — растет. Вы расширяйте круг мероприятий и работы, мы живем в новых реалиях. Вот вы дали предложения, очень красиво расписанные, мы же спросим… вы никакого KPI себе не поставили. То, что у нас всего 42 ребенка стоит на учете — это, конечно, замечательно, но, честно говоря, я в эти цифры не верю. С таким количеством подростков в Рязани — не верю. Понимаю, что хочется уменьшить, хочется снизить, но жалобы жителей, объективные показатели, они показывают, что эффективности работы комиссий не так много», — сказала глава Рязани.

Она посоветовала комиссии по делам несовершеннолетних более активно показывать свою работу, а также «по-новому к ней подходить».

Председатель комитета по соцвопросом гордумы Роман Калинин и другие депутаты поддержали совет Панфиловой. Было предложено провести совещание и «накидать идей» на совещании.

Напомним, мэрия Рязани заявила, что чинит сломанное вандалами сама из-за бездействия МВД.

Депутаты также предлагали создавать «доски позора» для подростков-вандалов.