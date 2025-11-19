Глава города не поверила, что в Рязани всего 42 подростка стоит на учете в ПДН

Глава Рязани Татьяна Панфилова заявила, что «не верит цифрам», которые предоставили в отчете администрации, опираясь на данные комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 19 ноября на профильном комитете гордумы представитель мэрии рассказал, что количество несовершеннолетних, состоящих на учете, снизилось на 35%.
В докладе администрации говорилось о положительных результатах от мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Панфилова раскритиковала этот отчет.
«Для меня доклад не информативен. Да, уменьшилось количество детей на учете, а количество подросткового вандализма — растет. Вы расширяйте круг мероприятий и работы, мы живем в новых реалиях. Вот вы дали предложения, очень красиво расписанные, мы же спросим… вы никакого KPI себе не поставили. То, что у нас всего 42 ребенка стоит на учете — это, конечно, замечательно, но, честно говоря, я в эти цифры не верю. С таким количеством подростков в Рязани — не верю. Понимаю, что хочется уменьшить, хочется снизить, но жалобы жителей, объективные показатели, они показывают, что эффективности работы комиссий не так много», — сказала глава Рязани.
Она посоветовала комиссии по делам несовершеннолетних более активно показывать свою работу, а также «по-новому к ней подходить».
Председатель комитета по соцвопросом гордумы Роман Калинин и другие депутаты поддержали совет Панфиловой. Было предложено провести совещание и «накидать идей» на совещании.
Напомним, мэрия Рязани заявила, что чинит сломанное вандалами сама из-за бездействия МВД.
Депутаты также предлагали создавать «доски позора» для подростков-вандалов.