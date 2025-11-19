Рязань
ГК «Капитал» повторно присвоили наивысший рейтинг по показателю своевременности ввода объектов в эксплуатацию

ГК «Капитал» повторно присвоили наивысший рейтинг по показателю своевременности ввода объектов в эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Со ссылкой на данные Единого ресурса застройщиков ЕРЗ. РФ на 1 ноября 2025 года отмечается, что Группе компаний «Капитал» повторно присвоили наивысший рейтинг — 5 баллов по ключевому для рынка показателю — своевременности ввода объектов в эксплуатацию. Этот результат говорит о стабильности и прозрачности компании.

Отмечается, что такой оценки удостаиваются меньше половины застройщиков по всей России. Таким образом, «Капитал» входит в группу лидеров и демонстрирует постоянство.

«Для нас рейтинг 5.0 — не просто цифра, а доказательство ответственности перед каждым, кто выбирает „Капитал“», — отметили в пресс-службе компании.

Эксперты рынка отметили, что стабильно высокий рейтинг ЕРЗ. РФ — один из наиболее объективных индикаторов надежности застройщика. Для тысяч семей, вкладывающих средства в новое жилье, это служит главной гарантией спокойствия и уверенности в завтрашнем дне, добавили они.